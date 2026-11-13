В Челябинской области запретят массовые сеансы народных целителей

Согласно новым правилам, разрешение на работу народным целителем выдается на три года и действует только на территории региона. Документы, полученные в другом субъекте, на Южном Урале не признаются законными. Массовые сеансы народной медицины проводить нельзя; лечение в дистанционном формате тоже запрещено. При работе обязательны журнал обращений, индивидуальные карты наблюдения, письменное согласие пациента и размещение разрешения на видном месте. При этом на зависимых людях либо людях с психическими заболеваниями применять народные методы можно, только если гражданина обследует профильный врач.