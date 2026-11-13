Участок под ТРЦ в Ейске выставили на торги за 98,8 млн рублей
Конкурсный управляющий Рачик Обухович объявил о проведении повторных торгов по продаже имущества АО «Мосстроймеханизация». На электронной площадке uTender выставлен земельный участок в городе Ейске Краснодарского края площадью 84 924 кв. м, предназначенный для строительства торгово-развлекательного центра. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Прием заявок на участие в публичном предложении продлится до 20 декабря 2026 года.
Лот представляет собой земельный участок с кадастровым номером 23:42:0801003:14. Местоположение объекта определено относительно ориентира: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 30, угол ул. Щорса, д. 51/1. Вид разрешенного использования — строительство торгово-развлекательного центра.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Мосстроймеханизация» («МСМ») зарегистрировано в 2014 году в городе Видное (Московская область). Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал общества — 100 тыс. руб. Убыток предприятия за 2024 год составил 559 тыс. руб.
Начальная цена лота установлена в размере 98,85 млн руб. Торги проводятся в форме публичного предложения с закрытой формой подачи ценовых заявок. Цена отсечения (минимальный порог) составляет 50% от начальной стоимости.
Торги разделены на 11 периодов. Начальная цена лота будет снижаться каждые 5 календарных дней на 5% от стоимости предыдущего периода: 1-й период (26.10–31.10.2026): 98,85 млн руб., 2-й период (01.11–05.11.2026): 93,91 млн руб., 3-й период (06.11–10.11.2026): 89,21 млн руб.
Подведение итогов торгов состоится 21 декабря 2026 года в 12:00. Размер задатка составляет 20% от цены лота на соответствующем периоде.
Решением Арбитражного суда Московской области от 08.10.2024 по делу в отношении АО «Мосстроймеханизация» (строительство жилых и нежилых зданий) открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Рачик Обухович, член Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Навигатор».
В сентябре 2025 года конкурсный управляющий обанкротившегося АО «Мосстроймеханизация» из Видного пытался продать на торгах земельный участок в Ейске под строительство торгово-развлекательного центра за 422 млн руб.