Участок под ТРЦ в Ейске выставили на торги за 98,8 млн рублей

Конкурсный управляющий Рачик Обухович объявил о проведении повторных торгов по продаже имущества АО «Мосстроймеханизация». На электронной площадке uTender выставлен земельный участок в городе Ейске Краснодарского края площадью 84 924 кв. м, предназначенный для строительства торгово-развлекательного центра. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).