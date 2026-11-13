«Россети Тюмень» провели реконструкцию энергоинфраструктуры в СНТ в Тюменской области
«Россети Тюмень» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 0,4 кВ в Тюменском муниципальном округе. Энергетики в два раза увеличили максимальную токовую нагрузку и пропускную способность ЛЭП, что повысило надежность электроснабжения жителей СНТ «Источник».
На линии электропередачи специалисты смонтировали 2,5 километра современного самонесущего изолированного провода (СИП) большего сечения. СИП отличается повышенной прочностью и устойчив к ветровым нагрузкам, гололедообразованию и налипанию снега. Дополнительную механическую устойчивость ЛЭП обеспечили 98 новых железобетонных опор высотой 9,5 метра и весом около тонны каждая. Системная модернизация энергообъектов существенно повышает устойчивость инфраструктуры к погодным аномалиям и позволяет избегать продолжительных технологических нарушений.
По словам заместителя главного инженера филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Виталия Фесько, электросетевое имущество садового товарищества, ранее признанное бесхозяйным, долгое время не получало должного обслуживания.
«После принятия активов на баланс «Россети Тюмень» мы приступили к комплексному обновлению энергоинфраструктуры СНТ. Помимо реконструкции линии электропередачи на территории населенного пункта установлены две дополнительные трансформаторные подстанции суммарной мощностью 800 кВА», – рассказал Виталий Фесько.
АО «Россети Тюмень»Реклама