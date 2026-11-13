«Россети Тюмень» провели реконструкцию энергоинфраструктуры в СНТ в Тюменской области

На линии электропередачи специалисты смонтировали 2,5 километра современного самонесущего изолированного провода (СИП) большего сечения. СИП отличается повышенной прочностью и устойчив к ветровым нагрузкам, гололедообразованию и налипанию снега. Дополнительную механическую устойчивость ЛЭП обеспечили 98 новых железобетонных опор высотой 9,5 метра и весом около тонны каждая. Системная модернизация энергообъектов существенно повышает устойчивость инфраструктуры к погодным аномалиям и позволяет избегать продолжительных технологических нарушений.