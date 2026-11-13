За ночь в Ростове выпало больше месячной нормы осадков
В Ростове-на-Дону за ночь выпало 56 мм осадков, что превысило месячную норму. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.
Дорожные и коммунальные службы вместе с районными администрациями всю ночь очищали решетки ливнеприемников от листвы и мусора. К работам привлекались пять аварийных бригад — 20 человек и шесть единиц спецтехники.
Расчистка продолжается на ул. Оганова, Южном подъезде к городу, ул. Локомотивной и ул. Береговой. Работы на улицах продлятся в течение дня.
В Пролетарском районе на Александровском спуске подтоплены четыре частных дома и придомовые территории — уровень воды достигает 10–20 см. На месте дежурят спасатели, организуется откачка воды.