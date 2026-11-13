В Ростове на торги выставили поврежденный снарядами дом обороны НКВД

В Ростове-на-Дону на торговой платформе ГИС Торги появились помещения в доходном доме А. К. Науменко на улице Станиславского, 39 — здании, признанном объектом культурного наследия, но официально числящемся аварийным. На фасадах памятника до сих пор видны следы от пуль, снарядов и осколков: в июле 1942 года в нем держали оборону бойцы внутренних войск НКВД.