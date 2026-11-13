В Ростове на торги выставили поврежденный снарядами дом обороны НКВД
В Ростове-на-Дону на торговой платформе ГИС Торги появились помещения в доходном доме А. К. Науменко на улице Станиславского, 39 — здании, признанном объектом культурного наследия, но официально числящемся аварийным. На фасадах памятника до сих пор видны следы от пуль, снарядов и осколков: в июле 1942 года в нем держали оборону бойцы внутренних войск НКВД.
Начальная стоимость лота составила 10,78 млн руб. без учета НДС. Для участия в конкурсе необходимо внести задаток в размере 20% от заявленной суммы — 2,15 млн руб. Шаг конкурса зафиксирован на уровне 539,3 тыс. руб. Договор купли-продажи заключат не ранее чем через десять и не позднее 20 дней после публикации итогов конкурса.
Покупателю предстоит полностью отреставрировать здание с сохранением исторического облика под контролем комитета по охране памятников. Согласно приказу комитета ОКН от 6 апреля 2026 года, работы по сохранению исторического дома должны быть завершены к 25 января 2028 года.