На Дону изъяли более 12 тонн контрафактного алкоголя и свыше 39 тысяч пачек сигарет

Кроме того, в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе выявлены два подпольных цеха. В ходе обысков изъяли более 1,5 тысячи литров спирта и около 7 тысяч пустых бутылок с брендовыми этикетками. Возбуждено дело о незаконном производстве алкоголя (ст. 171.3 УК РФ), устанавливается причастность других лиц к нарушению закона.