На Дону изъяли более 12 тонн контрафактного алкоголя и свыше 39 тысяч пачек сигарет
В Ростовской области сотрудники полиции в ходе операции «Алкоголь, Табак» изъяли более 12 тонн контрафактного алкоголя и свыше 39 тысяч пачек сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Всего зарегистрировано 121 материал проверки, из которых 54 заведены по фактам незаконного оборота алкоголя, 67 — по нелегальной торговле табачной и никотинсодержащей продукцией. Возбуждено восемь уголовных дел.
Одно из производств касается продажи контрафакта в Каменском районе области. При обыске у подозреваемых изъяли более 4 тысяч пачек сигарет и свыше 8,5 тысячи бутылок суррогата. Дело завели по трем статьям: сбыт алкогольной и табачной продукции (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), оборот алкогольной продукции без лицензии (ст. 171.3 УК РФ), использование чужого товарного знака (ст. 180 УК РФ).
Кроме того, в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе выявлены два подпольных цеха. В ходе обысков изъяли более 1,5 тысячи литров спирта и около 7 тысяч пустых бутылок с брендовыми этикетками. Возбуждено дело о незаконном производстве алкоголя (ст. 171.3 УК РФ), устанавливается причастность других лиц к нарушению закона.