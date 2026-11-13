С начала года объемы кредитования экономики и населения Кубани превысили 3 трлн рублей
Объем кредитования экономики и населения Краснодарского края за девять месяцев 2026 года достиг 3,095 трлн руб., увеличившись на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительную динамику министр экономики региона Алексей Юртаев связал в том числе со снижением ключевой ставки Банка России.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям банки выдали более 2,32 трлн руб. кредитов — на 5,1% больше, чем за январь—сентябрь 2025 года. Из этой суммы 594,2 млрд руб. пришлось на субъекты малого и среднего предпринимательства.
По оперативным данным, с начала года кредитные организации также предоставили предприятиям 1016 льготных кредитов с господдержкой по программе Минсельхоза России. Их общая сумма составила 23,4 млрд руб.
Жители Кубани за девять месяцев оформили кредиты на 775,6 млрд руб. Это на 17,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Существенная часть заемных средств пришлась на ипотеку: объем выданных жилищных кредитов достиг 118,8 млрд руб., увеличившись на 13,8%.
В рамках льготных программ — «Семейной ипотеки», «Сельской ипотеки» и ипотеки для IT-специалистов — жители края получили 14 121 кредит на общую сумму 77,9 млрд руб.