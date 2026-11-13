С начала года объемы кредитования экономики и населения Кубани превысили 3 трлн рублей

Объем кредитования экономики и населения Краснодарского края за девять месяцев 2026 года достиг 3,095 трлн руб., увеличившись на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительную динамику министр экономики региона Алексей Юртаев связал в том числе со снижением ключевой ставки Банка России.