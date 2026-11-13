Дебиторку крымского агрокомплекса на 105,5 млн рублей выставили на торги
Конкурсный управляющий Олег Гребенюк объявил о проведении торгов по продаже прав требования обанкротившегося ООО «Птицекомплекс-Агро» (Республика Крым). На электронной площадке «Альфалот» выставлена дебиторская задолженность физических и юридических лиц на общую сумму свыше 105,5 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Прием заявок открыт с 17 августа по 31 октября 2026 года. В состав лота вошли права требования по трем судебным решениям: к Башкирцеву Ю.Ю. — 37,69 млн руб. (по исполнительному листу от 05.04.2024). К ООО «Надежда» — 9,23 млн руб. К контролирующим должника лицам (Башкирцеву Ю.Ю., гражданину Казахстана Демченко В.Г. и ООО «Надежда»), привлеченным к субсидиарной ответственности,— 58,61 млн руб.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Птицекомплекс-Агро» зарегистрировано в 2007 году в с. Котельниково (Крым). Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Уставный капитал компании составляет 148 тыс. руб. Учредитель — Василий Демченко. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Имущество классифицировано как права требования на краткосрочные долговые обязательства. Начальная цена лота установлена в размере 105,53 млн руб. Торги проводятся в форме публичного предложения с закрытой формой подачи ценовых заявок.
Торги разделены на 11 периодов. Первый этап (25 рабочих дней) завершится 21 сентября 2026 года. В дальнейшем цена будет снижаться каждые 4 календарных дня на 10,55 млн руб. от стоимости предыдущего периода. Размер задатка составляет 10% от начальной цены периода, в котором подается заявка.
Победителем признается участник, предложивший максимальную цену. При равных предложениях приоритет отдается тому, кто подал заявку первым.
Решением Арбитражного суда Республики Крым от 30 мая 2019 года по делу ООО «Птицекомплекс-Агро» признано несостоятельным, в отношении компании введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Олег Гребенюк (член СРО ААУ «Евросиб»).
Организатор торгов предупреждает, что фактический размер реализуемой дебиторской задолженности может отличаться от заявленного в меньшую сторону. В случае частичного погашения долга на момент заключения сделки покупная цена будет скорректирована пропорционально.