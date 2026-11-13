Дебиторку крымского агрокомплекса на 105,5 млн рублей выставили на торги

Прием заявок открыт с 17 августа по 31 октября 2026 года. В состав лота вошли права требования по трем судебным решениям: к Башкирцеву Ю.Ю. — 37,69 млн руб. (по исполнительному листу от 05.04.2024). К ООО «Надежда» — 9,23 млн руб. К контролирующим должника лицам (Башкирцеву Ю.Ю., гражданину Казахстана Демченко В.Г. и ООО «Надежда»), привлеченным к субсидиарной ответственности,— 58,61 млн руб.