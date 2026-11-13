Дагестан получит из федерального бюджета 306 млн рублей на выплаты пострадавшим от паводка
Правительство России направит Дагестану 305,9 млн руб. на возмещение расходов регионального бюджета на выплаты жителям, чье имущество пострадало или было утрачено в результате весеннего наводнения. Средства выделят из резервного фонда кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Сильные дожди 28 марта и 4–5 апреля привели к масштабному наводнению в Дагестане и Чечне. В обоих регионах вводился режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
В Дагестане подтопило около 10 тыс. жилых домов, поврежденными признали порядка 8 тыс. домов. Жертвами паводка стали шесть человек, более 6,2 тыс. жителей пострадали.