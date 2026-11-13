Дагестан получит из федерального бюджета 306 млн рублей на выплаты пострадавшим от паводка

Правительство России направит Дагестану 305,9 млн руб. на возмещение расходов регионального бюджета на выплаты жителям, чье имущество пострадало или было утрачено в результате весеннего наводнения. Средства выделят из резервного фонда кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.