В Казани семерых человек осудили за разбойное нападение на блогера
В Казани суд признал пятерых жителей Жигулевска и двух жительниц Казани виновными в разбойном нападении на местного блогера. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
По данным следствия, в июле прошлого года участники организованной группы приехали к дому потерпевшего. Они выманили мужчину из квартиры, ворвались в дом, избили его и связали руки. Затем угрозами получили доступ к криптовалютному кошельку.
Нападавшие перевели криптовалюту и цифровые активы на сумму более 3,2 млн руб. на неизвестный счет. Кроме того, они похитили часы стоимостью 2 млн руб., 300 тыс. руб. наличными и другое имущество. Общий ущерб превысил 5,7 млн руб.
Суд назначил фигурантам наказание от трех лет лишения свободы условно до восьми лет колонии общего режима. Дело в отношении предполагаемого организатора нападения выделили в отдельное производство.