В Дагестане отправили под стражу браконьера, добывшего осетров в Каспии
Избербашский городской суд Дагестана отправил под стражу местного жителя, обвиняемого в незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и пять суток — до 15 декабря 2026 года, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
По материалам уголовного дела, в апреле 2026 года фигурант в составе группы лиц осуществил незаконный вылов ценных пород рыб, включая русского осетра и севрюгу, в Каспийском море. При попытке скрыться от сотрудников ФСБ злоумышленники бросили автомобиль и мешки с уловом, после чего скрылись с места преступления.
Мужчине инкриминируется также тяжкое преступление — санкция ч. 3 ст. 258.1 УК РФ предусматривает до восьми лет лишения свободы. Суд согласился с доводами следствия о том, что обвиняемый, не имеющий официального трудоустройства, может скрыться или воспрепятствовать расследованию.
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.