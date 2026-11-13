В Дагестане отправили под стражу браконьера, добывшего осетров в Каспии

По материалам уголовного дела, в апреле 2026 года фигурант в составе группы лиц осуществил незаконный вылов ценных пород рыб, включая русского осетра и севрюгу, в Каспийском море. При попытке скрыться от сотрудников ФСБ злоумышленники бросили автомобиль и мешки с уловом, после чего скрылись с места преступления.