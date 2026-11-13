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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области с помощью БПЛА выявили нарушения на водных объектах и несанкционированные свалки

На территории Самарской области с помощью беспилотников выявляют экологические нарушения. Зафиксированы нарушения в использовании водных объектов и случаи образования несанкционированных свалок. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Егор Снетков / Коммерсантъ

В министерстве уточняют, что в Отрадном возбуждено 25 дел об административных правонарушениях по статье 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий).
В ставропольском районе установлены границы и характер образовавшихся несанкционированных свалок.
С начала этого года рассмотрено 840 дел, связанных с экологическими нарушениями. Региональный экологический надзор осуществляют минприроды и муниципалитеты Самарской области.
«Дроны помогают эконадзору быстрее патрулировать территории и обследовать большие и труднодоступные участки. Если система фиксирует признаки возможного нарушения, инспектор выезжает на место для детальной проверки», — отмечают в региональном министерстве.

Авторы

  • Руфия Кутляева