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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Таганроге после ливня устранили 14 из 21 повреждений уличного освещения

В Таганроге продолжают устранять последствия сильного дождя. Уровень воды на улицах города постепенно снижается, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Зафиксированы случаи падения веток деревьев. Бригады выехали на пересечение ул. Свободы и ул. Трудовые резервы, а также по адресу ул. Дзержинского, 171/4. Распил и уборка будут выполнены в кратчайшие сроки.
Отдельным направлением стало восстановление наружного освещения. Из-за роста числа аварий на сетях уличного освещения и светофорных объектах подрядная организация сформировала дополнительную, третью бригаду для оперативного устранения неполадок. Всего зафиксировано 21 повреждение, на данный момент устранено 14. Оставшиеся семь участков ремонтируют в приоритетном порядке.

Авторы

  • Мария Хоперская