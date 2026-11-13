В Таганроге после ливня устранили 14 из 21 повреждений уличного освещения
В Таганроге продолжают устранять последствия сильного дождя. Уровень воды на улицах города постепенно снижается, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Зафиксированы случаи падения веток деревьев. Бригады выехали на пересечение ул. Свободы и ул. Трудовые резервы, а также по адресу ул. Дзержинского, 171/4. Распил и уборка будут выполнены в кратчайшие сроки.
Отдельным направлением стало восстановление наружного освещения. Из-за роста числа аварий на сетях уличного освещения и светофорных объектах подрядная организация сформировала дополнительную, третью бригаду для оперативного устранения неполадок. Всего зафиксировано 21 повреждение, на данный момент устранено 14. Оставшиеся семь участков ремонтируют в приоритетном порядке.