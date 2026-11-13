В Петербурге задержали мужчину по подозрению в финансировании террористической организации
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину 1982 года рождения по подозрению в финансировании террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, мужчина добровольно оказывал финансовую помощь организации, деятельность которой, как утверждают в спецслужбе, направлена против безопасности России.
«Установлено, что подозреваемый инициативно оказывал финансовую помощь террористической организации, деятельность которой направлена против безопасности Российской Федерации. Лицо, причастное к данной противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу»,— говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что задержанный признал вину. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.