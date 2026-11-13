Первые два литера квартала бизнес-класса «РИДЗ» в Краснодаре готовы на 86%: продолжается благоустройство территории

Особое внимание уделяется досугу жителей разных возрастов. Игровые площадки и зоны уличных тренажеров готовы на 60%. Для детей предусмотрено две отдельные локации: для малышей от 3 до 7 лет и ребят от 7 до 14 лет. Любители активного образа жизни смогут воспользоваться велодорожками и зонами для занятий «тихим» спортом.