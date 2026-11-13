Первые два литера квартала бизнес-класса «РИДЗ» в Краснодаре готовы на 86%: продолжается благоустройство территории
В квартале бизнес-класса «РИДЗ» от строительной компании DOGMA готовность литеров 14, 15 достигла 86%. Одновременно с возведением домов команда приступила к активному благоустройству закрытого двора.
Получение заключения о соответствии для домов запланировано на конец года. Тем временем территория вокруг корпусов постепенно превращается в полноценное пространство для жизни. Готовность проездов составляет 25%: сейчас специалисты подготавливают основание под укладку безопасного резинового покрытия.
Особое внимание уделяется досугу жителей разных возрастов. Игровые площадки и зоны уличных тренажеров готовы на 60%. Для детей предусмотрено две отдельные локации: для малышей от 3 до 7 лет и ребят от 7 до 14 лет. Любители активного образа жизни смогут воспользоваться велодорожками и зонами для занятий «тихим» спортом.
Найдется место и для тех, кто предпочитает более спокойный отдых. В рекреационной зоне установят навесы и парковые качели, а поддерживать двор зеленым поможет система автоматического полива, монтаж которой уже начался.
Зеленое оформление станет одной из особенностей территории. Здесь высадят крупномерные деревья высотой до четырех метров — крымские сосны, кипарисы и акации. Их дополнят павловнии, гортензии, чубушник венечный, бамбук, катран сердцелистный, декоративные многолетники и злаки. Такое сочетание разных видов растений позволит создать выразительный и разнообразный ландшафт.
В итоге закрытый двор объединит сразу несколько сценариев повседневной жизни: детские игры, спортивные занятия, прогулки и отдых на свежем воздухе. Благоустройство домов 14 и 15 станет продолжением архитектурной концепции квартала и важной частью комфортной среды «РИДЗ».
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