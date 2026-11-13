Ростов-на-Дону оказался среди самых доступных складских рынков России

По оценке аналитиков CORE.XP, динамика ставок отражает различия в соотношении спроса и предложения на локальных рынках: в одних городах ставки растут, в других продолжают снижаться. При этом стоимость аренды не всегда следует за уровнем свободных площадей. Так, в Новосибирске при вакансии 4% ставка максимальная, тогда как в Казани при доле свободных площадей 10% она составила 9741 руб. В Санкт-Петербурге и Самаре при одинаковой вакансии 2% ставки зафиксированы на уровне 9786 и 10 023 руб. соответственно.