Ростов-на-Дону оказался среди самых доступных складских рынков России
Ростов-на-Дону вошел в число лидеров по доступности складской аренды: средневзвешенная запрашиваемая ставка на донском рынке в III квартале 2026 года составила 9581 руб. за кв. м в год — ниже показатель только у Нижнего Новгорода (8966 руб.). Краснодар при этом соседствует с донской столицей на уровне 9587 руб. Такие данные приводит компания CORE.XP по итогам опроса восьми крупнейших региональных складских рынков страны.
В целом по регионам аренда дешевеет. Средневзвешенная ставка по строящимся складам за январь — сентябрь 2026 года сократилась на 14,6% — с 11 500 до 9820 руб. за кв. м в год. Готовые объекты за тот же период подешевели на 6,9%, до 9780 руб. за кв. м в год. Все показатели приведены без учета операционных расходов и НДС.
Самым дорогим рынком стал Новосибирск: строящиеся там склады запрашивают по 10 179 руб. за кв. м в год — город потеснил с первого места Казань, лидировавшую кварталом ранее. Вторая позиция у Екатеринбурга (10 063 руб.), третья — у Самары (10 023 руб.). Разрыв между максимальной и минимальной ставками достиг 1213 руб. за кв. м в год, или около 13,5% относительно минимума.
По оценке аналитиков CORE.XP, динамика ставок отражает различия в соотношении спроса и предложения на локальных рынках: в одних городах ставки растут, в других продолжают снижаться. При этом стоимость аренды не всегда следует за уровнем свободных площадей. Так, в Новосибирске при вакансии 4% ставка максимальная, тогда как в Казани при доле свободных площадей 10% она составила 9741 руб. В Санкт-Петербурге и Самаре при одинаковой вакансии 2% ставки зафиксированы на уровне 9786 и 10 023 руб. соответственно.