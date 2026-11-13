Сборная Самарской области завоевала бронзу чемпионата России по плаванию
С 6 по 11 ноября в Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по плаванию на короткой воде (25 м). В командной эстафете 4x200 м вольным стилем сборная Самарской области заняла третье место.
В состав команды входят Александр Кудашев, Кирилл Зиновьев, Георгий Злотников, Савелий Вишняков. Ранее Александр Кудашев взял личную медаль на дистанции 200 м баттерфляем.
Турнир стал отборочным этапом на чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который пройдет с 1 по 6 декабря в Пекине.