Татарстан возглавил рейтинг регионов по цифровой трансформации

В Татарстане также развивают цифровые сервисы и внедряют искусственный интеллект. В частности, госслужащие используют более 200 цифровых помощников на базе платформы «ГосПромпт», а в дальнейшем планируется создать еще более 100 ИИ-агентов для автоматизации работы министерств и ведомств.