Татарстан возглавил рейтинг регионов по цифровой трансформации
Татарстан вошел в число лидеров среди регионов России по выполнению программ цифровой трансформации в этом году. Об этом накануне сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
По сообщению Минцифры Татарстана, регионы оценивали по 35 показателям, включая импортозамещение, кибербезопасность, развитие государственных услуг и сервисов. Одним из факторов высокой позиции республики стало развитие мобильной связи. В этом году в регионе планируют построить более 1,1 тыс. базовых станций, в том числе 79 — в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек. Кроме того, все учебные заведения республики обеспечены Wi-Fi и видеонаблюдением.
В министерстве также отметили развитие региональной ИТ-отрасли. В первом полугодии Татарстан занял третье место в России по объему выданной ИТ-ипотеки. Специалисты оформили более 450 кредитов на общую сумму 3,7 млрд руб. Для ИТ-компаний в республике действует региональная программа налоговых льгот.
В Татарстане также развивают цифровые сервисы и внедряют искусственный интеллект. В частности, госслужащие используют более 200 цифровых помощников на базе платформы «ГосПромпт», а в дальнейшем планируется создать еще более 100 ИИ-агентов для автоматизации работы министерств и ведомств.