Ночная атака БПЛА оставила без тепла 114 домов в Октябрьском районе Ростова

В результате ночной воздушной атаки беспилотников без теплоснабжения остались 114 домов в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. В 79 из них подачу тепла планируют восстановить в ближайшее время, сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.