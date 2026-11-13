Ночная атака БПЛА оставила без тепла 114 домов в Октябрьском районе Ростова
В результате ночной воздушной атаки беспилотников без теплоснабжения остались 114 домов в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. В 79 из них подачу тепла планируют восстановить в ближайшее время, сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.
Была приостановлена подача воды на котельную по ул. Гагринской. Причину отключения в настоящее время устранили, специалисты заполняют систему теплоносителем.
Кроме того, повреждена воздушная теплотрасса, обеспечивающая теплом еще 35 домов. Теплоснабжающая организация приступит к восстановлению подачи ресурса после завершения работы экстренных служб на месте происшествия.