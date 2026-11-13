Более 300 млн рублей взыскали за ущерб от многоквартирного самостроя в Сочи

Суд пришел к выводу, что незаконное строительство нарушило права неопределенного круга лиц на охрану здоровья, доступную медицинскую помощь и образование, а также повлекло дополнительные расходы для муниципалитета. В результате с ответчика взыскали 140,6 млн руб. в счет возмещения убытков и 170,1 млн руб. в качестве компенсации вреда окружающей среде. Еще 794 тыс. руб. 89 коп. он должен перечислить в местный бюджет в качестве госпошлины.