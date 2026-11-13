Жителей Новороссийска предупредили об ухудшении погоды
В Новороссийске и других районах Краснодарского края с 13 по 15 ноября ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 20–23 м/с. В отдельных районах прогнозируются очень сильные осадки. Об этом предупредил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
На реках Черноморского побережья возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок и выше. Также прогнозируется активизация оползневых и селевых процессов.
Жителям и гостям региона рекомендовано соблюдать меры безопасности и следить за оперативными сообщениями экстренных служб и СМИ.