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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Новороссийск

Жителей Новороссийска предупредили об ухудшении погоды

В Новороссийске и других районах Краснодарского края с 13 по 15 ноября ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 20–23 м/с. В отдельных районах прогнозируются очень сильные осадки. Об этом предупредил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
На реках Черноморского побережья возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок и выше. Также прогнозируется активизация оползневых и селевых процессов.
Жителям и гостям региона рекомендовано соблюдать меры безопасности и следить за оперативными сообщениями экстренных служб и СМИ.
Вячеслав Рыжков