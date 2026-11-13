Жителей Новороссийска предупредили об ухудшении погоды

В Новороссийске и других районах Краснодарского края с 13 по 15 ноября ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 20–23 м/с. В отдельных районах прогнозируются очень сильные осадки. Об этом предупредил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.