Набережную в Светлогорске открыли после ввода в эксплуатацию

В региональном минстрое также сообщили о продолжении работ по защите побережья. До 2030 года в Светлогорске планируют построить пляжеудерживающие сооружения на протяжении 4,5 км берега. По замыслу властей, это позволит предотвратить размыв побережья и увеличить ширину пляжей во всей Светлогорской бухте.