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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Северо-Запад

Набережную в Светлогорске открыли после ввода в эксплуатацию

Набережную в Светлогорске Калининградской области ввели в эксплуатацию и открыли для посетителей. Доступны также спуски на пляж. Об этом сообщило региональное министерство строительства в мессенджере MAX.
В Светлогорске открыли набережную и спуски на пляж

В Светлогорске открыли набережную и спуски на пляж

Пресс-служба министерства строительства Калининградской области

Все временные ограждения с территории убрали, строительные материалы вывезли. Теперь пользоваться обновленной инфраструктурой можно без ограничений.
Сведения о разрешении на ввод объекта в эксплуатацию внесли в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 2 ноября 2026 года. Застройщиком указано государственное учреждение «Балтберегозащита», разрешение выдало министерство градостроительной политики Калининградской области.
В региональном минстрое также сообщили о продолжении работ по защите побережья. До 2030 года в Светлогорске планируют построить пляжеудерживающие сооружения на протяжении 4,5 км берега. По замыслу властей, это позволит предотвратить размыв побережья и увеличить ширину пляжей во всей Светлогорской бухте.
В дальнейшем предстоит продлить набережную в направлении Пионерского.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор