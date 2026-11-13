Набережную в Светлогорске открыли после ввода в эксплуатацию
Набережную в Светлогорске Калининградской области ввели в эксплуатацию и открыли для посетителей. Доступны также спуски на пляж. Об этом сообщило региональное министерство строительства в мессенджере MAX.
Все временные ограждения с территории убрали, строительные материалы вывезли. Теперь пользоваться обновленной инфраструктурой можно без ограничений.
Сведения о разрешении на ввод объекта в эксплуатацию внесли в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 2 ноября 2026 года. Застройщиком указано государственное учреждение «Балтберегозащита», разрешение выдало министерство градостроительной политики Калининградской области.
В региональном минстрое также сообщили о продолжении работ по защите побережья. До 2030 года в Светлогорске планируют построить пляжеудерживающие сооружения на протяжении 4,5 км берега. По замыслу властей, это позволит предотвратить размыв побережья и увеличить ширину пляжей во всей Светлогорской бухте.
В дальнейшем предстоит продлить набережную в направлении Пионерского.