На мусорном полигоне в Новошахтинске ликвидируют возгорание отходов

Из-за пропитанного водой грунта затруднен проезд тяжелой техники и затруднена прокладка пожарных рукавов. Для обеспечения эффективного подвоза оборудования и инертных материалов специалисты проводят работы по устройству временных подъездных путей с учетом особенностей рельефа и расположения очагов тления.