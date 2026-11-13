На мусорном полигоне в Новошахтинске ликвидируют возгорание отходов
На территории мусорного полигона ООО «Экострой-Дон» в Новошахтинске зафиксировано возгорание отходов площадью около 150 квадратных метров. Специалисты приступили к ликвидации пожара, однако работы осложняются неблагоприятными погодными условиями — сильным переувлажнением почвы, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Из-за пропитанного водой грунта затруднен проезд тяжелой техники и затруднена прокладка пожарных рукавов. Для обеспечения эффективного подвоза оборудования и инертных материалов специалисты проводят работы по устройству временных подъездных путей с учетом особенностей рельефа и расположения очагов тления.
Ответственные службы держат ситуацию под постоянным контролем. Сроки полной ликвидации возгорания в настоящее время уточняются.