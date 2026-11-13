Депутат Госдумы прокомментировал закон о раскрытии состава табачной продукции и вейпов

По словам депутата Госдумы от Самарской области Александра Живайкина («Единая Россия»), инициатива призвана закрыть лазейку, позволявшую производителям скрывать опасные компоненты за формулировкой «секретная формула». «Сегодня на упаковке можно увидеть вкус ягод, мяты или лимона, но не всегда понятно, что именно человек вдыхает. За яркой оболочкой могут скрываться смолы, металлы и другие опасные химические соединения», — отметил господин Живайкин, подчеркнув, что проблема особенно остро касается семей с подростками.