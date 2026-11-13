Депутат Госдумы прокомментировал закон о раскрытии состава табачной продукции и вейпов
Государственная Дума IX созыва на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Федеральный закон «О коммерческой тайне». С 1 января 2027 года производители вейпов, табачных изделий и иной никотинсодержащей продукции будут обязаны раскрывать сведения об ингредиентах и их количестве, если эти вещества усиливают зависимость, токсичны, обладают канцерогенными или мутагенными свойствами либо становятся опасными при нагревании и тлении.
По словам депутата Госдумы от Самарской области Александра Живайкина («Единая Россия»), инициатива призвана закрыть лазейку, позволявшую производителям скрывать опасные компоненты за формулировкой «секретная формула». «Сегодня на упаковке можно увидеть вкус ягод, мяты или лимона, но не всегда понятно, что именно человек вдыхает. За яркой оболочкой могут скрываться смолы, металлы и другие опасные химические соединения», — отметил господин Живайкин, подчеркнув, что проблема особенно остро касается семей с подростками.
Политик обратил внимание, что речь не идет о запрете защиты бизнесом своих технологических разработок, однако информация о веществах, которые попадают в организм человека, не должна быть тайной.