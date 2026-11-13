Движение по улице Штахановского в Ростове-на-Дону перекрыли из-за подтопления

Ограничения действуют на участке от ул. Вятской до кольца на ул. Лелюшенко. Причиной подтопления проезжей части стало засорение ливневой канализации. Коммунальным службам пока не удалось устранить последствия подтопления. Для откачки воды ожидается прибытие двух автомобилей КАМАЗ от МЧС.