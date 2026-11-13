Дагестану выделили более 700 млн рублей на энергетику и ЖКХ
Правительство России направило Дагестану свыше 700 млн рублей субсидии на дополнительное финансирование программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики. Об этом сообщил глава региона Федор Щукин.
Глава региона назвал выделение средств знаком высокого доверия федерального центра к республике и оценкой качества работы дагестанских властей, подчеркнув, что регион обязан с еще большей ответственностью подойти к реализации программных мероприятий.
По его словам, особое внимание будет уделено консолидации имущественного комплекса ЖКХ республики. Помимо этого, власти последовательно привлекают в отрасль квалифицированные кадры и устанавливают экономически обоснованные тарифы.