Александр Васильев вновь избран главой Первомайского района Оренбуржья

Свою карьеру господин Васильев начал в октябре 2007 года в отделе образования местной администрации. В период с 2009 по 2015 год он отвечал за молодежную политику, физическую культуру и спорт, после чего возглавил отдел по связям с органами местного самоуправления. В октябре 2020 года его избрали главой Володарского сельсовета.