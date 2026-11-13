Александр Васильев вновь избран главой Первомайского района Оренбуржья
В пятницу, 13 ноября, совет депутатов Первомайского района Оренбургской области утвердил Александра Васильева на посту главы муниципального образования. Таким образом, он был переизбран на новый срок, продолжив руководить районом, где занимает эту должность с ноября 2021 года.
Александр Васильев родился 16 апреля 1985 года в Коканде (Узбекистан). В 2007 году он получил диплом Оренбургского государственного аграрного университета по специальности «государственное и муниципальное управление», а в 2020 году завершил обучение в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина по направлению «юриспруденция».
Свою карьеру господин Васильев начал в октябре 2007 года в отделе образования местной администрации. В период с 2009 по 2015 год он отвечал за молодежную политику, физическую культуру и спорт, после чего возглавил отдел по связям с органами местного самоуправления. В октябре 2020 года его избрали главой Володарского сельсовета.