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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Кубанские депутаты подготовили проект закона о полном запрете продажи вейпов в регионе

В Краснодарском крае могут полностью запретить розничную продажу вейпов и жидкостей для их заправки. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Законодательного собрания региона в материалах к пленарному заседанию, которое запланировано на декабрь. В случае принятия ограничения вступят в силу с 1 марта 2027 года.
Документ предусматривает запрет на розничную торговлю электронными системами доставки никотина и жидкостями для их использования на всей территории края. Ограничения распространятся не только на никотинсодержащую продукцию, но и на безникотиновые составы. В частности, под запрет попадут жидкости с концентрацией никотина менее 0,1 мг на миллилитр, а также вовсе не содержащие это вещество.
Таким образом, в случае одобрения инициативы магазины региона не смогут продавать ни сами устройства для вейпинга, ни жидкости к ним независимо от содержания никотина.
Артур Каверин