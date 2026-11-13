Кубанские депутаты подготовили проект закона о полном запрете продажи вейпов в регионе

Документ предусматривает запрет на розничную торговлю электронными системами доставки никотина и жидкостями для их использования на всей территории края. Ограничения распространятся не только на никотинсодержащую продукцию, но и на безникотиновые составы. В частности, под запрет попадут жидкости с концентрацией никотина менее 0,1 мг на миллилитр, а также вовсе не содержащие это вещество.