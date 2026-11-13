В Махачкале у экс-полицейского и его жены изъяли пять квартир и участок за 50 млн рублей
Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил иск прокурора Дагестана об обращении в доход государства недвижимости бывшего сотрудника органов внутренних дел и его супруги. Речь идет о пяти квартирах в Махачкале, Каспийске и Москве, а также земельном участке в столице республики. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном суде Дагестана.
В ходе прокурорской проверки соблюдения антикоррупционного законодательства установлено: ответчик, возглавлявший одно из структурных подразделений территориального органа МВД, был обязан декларировать доходы и имущество — как свои, так и супруги. За период с 2020 по 2026 годы официальный доход семьи, включая единовременную жилищную выплату, составил около 22 млн рублей, однако за это же время они приобрели недвижимость на общую сумму более 50,6 млн рублей.
В суде факт приобретения дорогостоящих объектов был подтвержден. Доводы ответчиков о материальной помощи от родственников, в частности от матери супруги, и наличии иных накоплений объективного подтверждения не нашли. Суд согласился с прокуратурой: реальные доходы семьи не позволяли купить такое имущество, а разница между доходами и расходами носит признаки коррупционного правонарушения. Имущество передано Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество).