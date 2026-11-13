В Махачкале у экс-полицейского и его жены изъяли пять квартир и участок за 50 млн рублей

В ходе прокурорской проверки соблюдения антикоррупционного законодательства установлено: ответчик, возглавлявший одно из структурных подразделений территориального органа МВД, был обязан декларировать доходы и имущество — как свои, так и супруги. За период с 2020 по 2026 годы официальный доход семьи, включая единовременную жилищную выплату, составил около 22 млн рублей, однако за это же время они приобрели недвижимость на общую сумму более 50,6 млн рублей.