В Махачкале завершают строительство водопровода в поселке Богатыревка
В поселке Богатыревка Махачкалы продолжается строительство системы водоснабжения. Из предусмотренных проектом 16,7 км трубопровода проложено более 16 км, строительная готовность объекта достигла 68%. Об этом сообщили в правительстве Дагестана.
На объекте установлена насосная станция второго подъема, доставлено оборудование для насосной станции первого подъема и хлораторной. Строители готовят бетонные основания под оборудование, ведут работы на площадке резервуаров и готовят их внутренние стены к гидроизоляции.
Особое внимание уделяется оставшимся 545 метрам водопровода. Это технически сложные участки: трубы предстоит проложить под железной дорогой, каналом и рекой Шура-Озень методом горизонтально направленного бурения.
Проект предусматривает подключение к магистральному водоводу Миатли — Махачкала, строительство двух насосных станций и двух резервуаров объемом по 500 кубометров каждый.