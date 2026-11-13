Четыре человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями под Приозерском

В Приозерском районе Ленинградской области в ДТП с участием двух автомобилей Lada и Audi пострадали четыре человека. Все они доставлены в больницу. На месте аварии организовано реверсивное движение. Об этом сообщили в комитете правопорядка и безопасности региона.