Четыре человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями под Приозерском
В Приозерском районе Ленинградской области в ДТП с участием двух автомобилей Lada и Audi пострадали четыре человека. Все они доставлены в больницу. На месте аварии организовано реверсивное движение. Об этом сообщили в комитете правопорядка и безопасности региона.
Сообщение о происшествии на 42-м километре дороги Пески — Подгорье, возле коттеджного поселка Нурмиярви, поступило в экстренные службы около 9:00 13 ноября.
По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись Lada Largus и Audi. Третьим участником аварии стала Lada Granta. Травмы получили водитель и двое пассажиров Largus, а также водитель Audi. Пострадавших в состоянии различной степени тяжести госпитализировали в Приозерскую больницу.
На месте работала дежурная смена 143-й пожарной части «Леноблпожспаса». Спасатели отключили аккумуляторы поврежденных автомобилей, чтобы предотвратить возможное возгорание.
До ликвидации последствий аварии движение на участке организовано по одной полосе. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.