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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Северо-Запад

Четыре человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями под Приозерском

В Приозерском районе Ленинградской области в ДТП с участием двух автомобилей Lada и Audi пострадали четыре человека. Все они доставлены в больницу. На месте аварии организовано реверсивное движение. Об этом сообщили в комитете правопорядка и безопасности региона.
В Приозерском районе столкнулись две Lada и Audi, пострадавших доставили в больницу

В Приозерском районе столкнулись две Lada и Audi, пострадавших доставили в больницу

Канал комитета правопорядка и безопасности Ленобласти в «Максе»

Сообщение о происшествии на 42-м километре дороги Пески — Подгорье, возле коттеджного поселка Нурмиярви, поступило в экстренные службы около 9:00 13 ноября.
По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись Lada Largus и Audi. Третьим участником аварии стала Lada Granta. Травмы получили водитель и двое пассажиров Largus, а также водитель Audi. Пострадавших в состоянии различной степени тяжести госпитализировали в Приозерскую больницу.
На месте работала дежурная смена 143-й пожарной части «Леноблпожспаса». Спасатели отключили аккумуляторы поврежденных автомобилей, чтобы предотвратить возможное возгорание.
До ликвидации последствий аварии движение на участке организовано по одной полосе. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор