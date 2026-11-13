В Орске будут судить женщину, напавшую на полицейских
Инцидент произошел возле подъезда жилого дома
Ленинский районный суд Орска 19 ноября 2026 года рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая публично оскорбила сотрудников полиции при исполнении должностных обязанностей. Заседание назначено на 10:00, сообщили в пресс-службе суда.
Инцидент произошел возле подъезда, где женщина распивала алкоголь, громко кричала и нецензурно выражалась. Соседи сделали ей ряд замечаний, но фигурантка на них никак не прореагировала. Тогда жильцы вызвали полицию, и сотрудники выехали на место.
Несмотря на приезд полицейских, женщина продолжила противоправное поведение, теперь уже в их адрес: высказывала оскорбления в неприличной форме, унижающие честь и достоинство представителей власти и подрывающие их профессиональную репутацию. Кроме того, орчанка сорвала с сотрудника головной убор, левый погон и нагрудный жетон, повредив обмундирование.