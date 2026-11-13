В Орске будут судить женщину, напавшую на полицейских

Несмотря на приезд полицейских, женщина продолжила противоправное поведение, теперь уже в их адрес: высказывала оскорбления в неприличной форме, унижающие честь и достоинство представителей власти и подрывающие их профессиональную репутацию. Кроме того, орчанка сорвала с сотрудника головной убор, левый погон и нагрудный жетон, повредив обмундирование.