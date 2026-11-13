В Казани представили рендеры кампуса Казанского научного центра РАН
Проект объединит исследовательский, производственный и инжиниринговый центры
В Казани опубликовали рендеры проекта научного городка Федерального исследовательского центра Казанского научного центра Российской академии наук. Проектом поделилась архитектор Елена Валеева в своем Telegram-канале.
Проект предусматривает объединение научных подразделений, которые ранее располагались в разных частях Казани, в единый комплекс. В него войдут главный корпус с лабораториями по химико-фармакологическому, физико-техническому, агропромышленному и биоэкологическому направлениям, а также жилые здания «Дом ученых» и «Дом аспирантов».
Кроме того, в кампусе предусмотрены научно-исследовательский, научно-производственный и инжиниринговый центры.
Одной из особенностей проекта станет пешеходная аллея, на которой разместят кафе, зоны отдыха и открытые площадки для мероприятий.
В оформлении зданий предусмотрены белые композитные панели и синие светопрозрачные ламели. Для разных функциональных зон также разработают тематические арт-объекты, отражающие научную специализацию корпусов.