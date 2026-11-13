В Казани представили рендеры кампуса Казанского научного центра РАН

Проект предусматривает объединение научных подразделений, которые ранее располагались в разных частях Казани, в единый комплекс. В него войдут главный корпус с лабораториями по химико-фармакологическому, физико-техническому, агропромышленному и биоэкологическому направлениям, а также жилые здания «Дом ученых» и «Дом аспирантов».