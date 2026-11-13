В Петербурге пресекли работу квартирной техподдержки телефонных мошенников
В Санкт-Петербурге задержали двух девушек в возрасте 17 и 20 лет, подозреваемых в обеспечении работы оборудования для телефонных мошенников. По версии следствия, они обслуживали технику, через которую пропускали мошеннические звонки россиянам, и получали за это по 500 долларов в неделю каждая. Об этом 13 ноября сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Операцию провели сотрудники киберполиции совместно с уголовным розыском ОМВД по Курортному району и оперативниками УФСБ. 6 ноября силовики пришли в арендованную девушками квартиру, где обнаружили и изъяли сим-банки, роутеры, сим-карты разных операторов и мобильные телефоны. В переписках на устройствах нашли сообщения от кураторов, личности которых пока не установлены. По версии следствия, они находятся за пределами России.
По оперативным данным, с августа девушки вместе с оборудованием переезжали из одной съемной квартиры в другую. Работу техники они обеспечивали по заданиям работодателя, с которым общались через мессенджер. Оборудование использовалось для пропуска телефонного трафика и совершения мошеннических звонков.
«За свою деятельность каждая из девушек получала вознаграждение в размере 500 долларов США еженедельно»,— сообщили в главке.
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Старшую подозреваемую задержали в процессуальном порядке, в отношении младшей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.