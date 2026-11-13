В Петербурге пресекли работу квартирной техподдержки телефонных мошенников

В Санкт-Петербурге задержали двух девушек в возрасте 17 и 20 лет, подозреваемых в обеспечении работы оборудования для телефонных мошенников. По версии следствия, они обслуживали технику, через которую пропускали мошеннические звонки россиянам, и получали за это по 500 долларов в неделю каждая. Об этом 13 ноября сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.