Почти на 10% упали продажи новых легковых автомобилей на Кубани

Лидером по продажам остается Lada: за десять месяцев в крае зарегистрировали 10,3 тыс. автомобилей этой марки, что на 7,4% меньше прошлогоднего показателя. На втором месте оказался китайский бренд Tenet, продажи которого выросли почти в шесть раз — с 861 до 5,1 тыс. машин. Третью строчку занял Haval с результатом 4,1 тыс. автомобилей, что на 8,4% ниже показателя за январь—октябрь 2025 года. В пятерку также вошли Changan (3,1 тыс.) и Geely (2,9 тыс.).