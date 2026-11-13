Почти на 10% упали продажи новых легковых автомобилей на Кубани
В Краснодарском крае за январь—октябрь 2026 года продали 44,3 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 9,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на региональном рынке реализовали 49,2 тыс. машин. Такие данные «Бизнес ФМ Краснодар» предоставили аналитики «Автостата».
Лидером по продажам остается Lada: за десять месяцев в крае зарегистрировали 10,3 тыс. автомобилей этой марки, что на 7,4% меньше прошлогоднего показателя. На втором месте оказался китайский бренд Tenet, продажи которого выросли почти в шесть раз — с 861 до 5,1 тыс. машин. Третью строчку занял Haval с результатом 4,1 тыс. автомобилей, что на 8,4% ниже показателя за январь—октябрь 2025 года. В пятерку также вошли Changan (3,1 тыс.) и Geely (2,9 тыс.).
В модельном рейтинге первое место сохранила Lada Granta — 4,45 тыс. проданных автомобилей. Следом расположились Tenet T7 с результатом 2,88 тыс. машин и Haval Jolion — 2 тыс. В пятерку лидеров также вошли Lada Vesta (1,64 тыс.) и Lada Niva Legend (1,5 тыс.).
Продажи новой Lada Iskra за год увеличились с 27 до 983 автомобилей.