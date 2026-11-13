Умер бывший директор Казанского авиазавода Николай Савицких
Он посвятил авиастроению почти 50 лет
В возрасте 66 лет скончался управляющий директор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева и бывший директор Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова Николай Савицких. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Господин Савицких с 1977 года работал слесарем-сборщиком на Таганрогском авиационном заводе. Позднее возглавил ОАО «ТАВИА», которое впоследствии вошло в состав ТАНТК им. Г. М. Бериева.
С 2011 года Николай Савицких работал в структурах ОАК. В частности, он руководил Казанским авиационным заводом им. С. П. Горбунова — филиалом АО «Туполев». В марте этого года господин Савицких вернулся в ТАНТК им. Г. М. Бериева.
Он также представлял интересы авиастроителей в Государственном совете Татарстана VI созыва в 2019–2024 годах.