Умер бывший директор Казанского авиазавода Николай Савицких

С 2011 года Николай Савицких работал в структурах ОАК. В частности, он руководил Казанским авиационным заводом им. С. П. Горбунова — филиалом АО «Туполев». В марте этого года господин Савицких вернулся в ТАНТК им. Г. М. Бериева.