В Самарской области на трассе М-5 «Урал» прекращено движение для транспорта из-за угрозы атаки БПЛА

С 9:50 (MSK+1) 13 ноября на трассе федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск — Подъезд к Оренбургу вводится временное прекращение движения для всех видов транспортных средств. Об этом сообщает минтранс Самарской области.