В Самарской области на трассе М-5 «Урал» прекращено движение для транспорта из-за угрозы атаки БПЛА
С 9:50 (MSK+1) 13 ноября на трассе федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск — Подъезд к Оренбургу вводится временное прекращение движения для всех видов транспортных средств. Об этом сообщает минтранс Самарской области.
Ограничение действует на участке 30-го по 59-й км в связи с беспилотной опасностью.
Организован объезд вышеуказанного участка по региональной сети дорог: Дубовый Умет — Ровно-Владимировка — Подъем-Михайловка — Дмитриевка.