На Ворошиловском проспекте в Ростове с 14 ноября запретят остановку и стоянку
С 14 ноября на отдельных участках Ворошиловского проспекта в Ростове-на-Дону вводится круглосуточный запрет остановки и стоянки автомобилей. Об этом сообщили в администрации города. Мера принимается в рамках Стратегии развития города и направлена на повышение эффективности работы общественного пассажирского транспорта.
Ограничения вводятся там, где после ремонта проспекта и переустройства парковочных карманов действует выделенная полоса, а карманы отсутствуют. Ранее эти участки уже были включены в схему выделенных полос.
По западной стороне проспекта запрещено останавливаться и парковаться: от ул. Красноармейской до ул. Пушкинской, 102/65; от ул. Суворова до ул. Большой Садовой; от строения пр. Ворошиловский, 39/115 до строения ул. Серафимовича, 98/33; от ул. Темерницкой до ул. Московской.
По восточной стороне проспекта: от ул. Московской до ул. Большой Садовой; вдоль строения пр. Ворошиловский, 18/18; от ул. Пушкинской до ул. Максима Горького; от строения пр. Ворошиловский, 44 до ул. Лермонтовской.