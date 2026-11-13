На Ворошиловском проспекте в Ростове с 14 ноября запретят остановку и стоянку

С 14 ноября на отдельных участках Ворошиловского проспекта в Ростове-на-Дону вводится круглосуточный запрет остановки и стоянки автомобилей. Об этом сообщили в администрации города. Мера принимается в рамках Стратегии развития города и направлена на повышение эффективности работы общественного пассажирского транспорта.