В Черкесске фермера будут судить за хищение субсидии на 830 тысяч рублей
Прокуратура Черкесска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Дело передано на рассмотрение в Черкесский городской суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, в марте 2024 года глава крестьянско-фермерского хозяйства представил в региональное министерство сельского хозяйства документы с ложными сведениями о приобретении кормов для сельскохозяйственных животных. Кроме того, в справках-расчетах он указал недостоверные данные о наличии у него значительно завышенного поголовья сельхозживотных, подлежавших субсидированию.
На основании представленных документов обвиняемый незаконно получил субсидию, предназначенную на компенсацию понесенных расходов, в размере свыше 830 тыс. рублей. Необоснованно полученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.