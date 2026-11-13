В Черкесске фермера будут судить за хищение субсидии на 830 тысяч рублей

По версии следствия, в марте 2024 года глава крестьянско-фермерского хозяйства представил в региональное министерство сельского хозяйства документы с ложными сведениями о приобретении кормов для сельскохозяйственных животных. Кроме того, в справках-расчетах он указал недостоверные данные о наличии у него значительно завышенного поголовья сельхозживотных, подлежавших субсидированию.