В Батайске после гибели рабочего, упавшего в шахту лифта, возбудили дело

По данным следствия, 11 ноября 2026 года на территории строящегося жилого комплекса в Батайске 38-летний рабочий, демонтажировавший конструкцию лифтовой шахты между девятым и десятым этажами здания, упал в шахту с высоты девятого этажа. С полученными травмами мужчина был доставлен в медучреждение, где впоследствии скончался.