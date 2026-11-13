В Батайске после гибели рабочего, упавшего в шахту лифта, возбудили дело
Следственный отдел по г. Батайск СУ СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, 11 ноября 2026 года на территории строящегося жилого комплекса в Батайске 38-летний рабочий, демонтажировавший конструкцию лифтовой шахты между девятым и десятым этажами здания, упал в шахту с высоты девятого этажа. С полученными травмами мужчина был доставлен в медучреждение, где впоследствии скончался.
Следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на стройплощадке.