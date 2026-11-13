Филиал «ПМУ» направил в санатории 40 сотрудников в 2026 году

РВЛ предоставляется сотрудникам филиала «ПМУ» в рамках корпоративной программы ДМС один раз в три года при стаже работы на предприятии более одного года. Размер страховой суммы зависит от стажа и может составить до 30 000 рублей. Санаторно-курортное лечение по рекомендации профпатолога сотрудникам со стажем работы не менее пяти лет предоставляется за счет средств СФР. Если стоимость путевки не превышает размер утвержденного норматива на текущий год, который составил 90 000 рублей, то для сотрудника отдых бесплатный.