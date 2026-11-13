Филиал «ПМУ» направил в санатории 40 сотрудников в 2026 году
Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подвел итоги реализации программ санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного лечения (РВЛ) персонала. В 2026 году 40 сотрудников предприятия прошли лечебно-оздоровительные курсы в санаториях и профилакториях Пермского края.
Часть сотрудников филиала «ПМУ» после ежегодного периодического медицинского осмотра по рекомендации профпатолога прошла лечение в санаториях, аккредитованных Социальным фондом России (СФР). Остальные участвовали в программе РВЛ, в рамках которой могли самостоятельно выбрать курорт. Популярностью пользовались санатории Пермского края: «Ключи», «Демидково», «Усть-Качка», «Красный яр».
Ольга Бухаринова, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:
В здравпункте «ПМУ» регулярно организуются медицинские осмотры, по итогам которых врачи могут порекомендовать сотруднику пройти курс оздоровления в санатории. Возможность отдохнуть на курорте есть и без медицинского направления. «Уралхим» берет на себя оплату части стоимости путевки.
РВЛ предоставляется сотрудникам филиала «ПМУ» в рамках корпоративной программы ДМС один раз в три года при стаже работы на предприятии более одного года. Размер страховой суммы зависит от стажа и может составить до 30 000 рублей. Санаторно-курортное лечение по рекомендации профпатолога сотрудникам со стажем работы не менее пяти лет предоставляется за счет средств СФР. Если стоимость путевки не превышает размер утвержденного норматива на текущий год, который составил 90 000 рублей, то для сотрудника отдых бесплатный.
Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе ПермьРеклама