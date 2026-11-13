Коммунальные службы Татарстана получили 22 единицы спецтехники
Накануне в Казани коммунальным службам Татарстана передали 22 новые единицы спецтехники. В церемонии приняли участие раис республики Рустам Минниханов и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, сообщила пресс-служба раиса.
Среди переданной техники — мини-погрузчики, тракторы с навесным оборудованием, экскаваторы, машины для летнего и зимнего содержания дорог и тротуаров, каналопромывочная техника и автомобили УАЗ для аварийных бригад.
По словам господина Минниханова, с 2017 года для городов и районов Татарстана приобрели 789 единиц специальной и коммунальной техники. Кроме того, почти 1 млрд руб. направили на капитальный ремонт имеющихся машин.
В этом году республика планирует закупить 162 единицы техники на 1,5 млрд руб.