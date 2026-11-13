В Таганроге три электробуса вышли из строя из-за сильного дождя
Из-за замыкания во время ливня в Таганроге из строя вышли три электробуса. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
На линиях пока работают четыре машины: одна на маршруте 35-Т, одна на маршруте 5-7 и три на маршруте 35. После замены блоков преобразователей напряжения неисправные электробусы вернут на линию, ориентировочно — к 13:00 13 ноября.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь с 12 на 13 ноября в Таганроге из-за сильных дождей зафиксировали локальные подтопления. На Биржевом спуске прочистили ливневые стоки, решетки и люки, откачали воду. Отработаны заявки по адресам ул. Театральная, 36 и пер. Кубанский, 36а.
Из-за большого объема осадков на улицах сохраняются скопления воды. Значительные лужи отмечены у магазина «Сом», ТЦ «Калинка», а также на улицах Чехова, Сызранова, Дзержинского и Морозова. К ликвидации последствий непогоды привлечены все профильные службы.