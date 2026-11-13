В Ростове медики предложили лечить психические расстройства БАДами
В качестве вспомогательного средства для лечения депрессивных расстройств, включая расстройства аутического спектра и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), медики рекомендовали психобиотики, или БАДы. Такое предложение в ходе деловой программы конгресс-выставки «Точная медицина – 26. Здравоохранение Юга» высказала акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Виктория Баринова.
Врач подчеркнула, что между настроением и питанием человека есть прямая связь, которая происходит через блуждающий нерв, энтериальную нервную систему, гипоталамо-гипофизарно-надпочечную систему, иммунные сигнальные каскады и метаболиты микробного происхождения, такие как короткоцепочечные жирные кислоты, предшественники нейромедиаторов и производные желчных кислот.
«Примерно 90% серотонина синтезируется в кишечнике. Этот процесс регулируется кишечной микробиотой, а лактобактерии и бифидобактерии вырабатывают гамма-аминомасляную кислоту — основной тормозной нейромедиатор головного мозга. Это наглядно указывает на связь дисбактериоза кишечника и расстройства настроения, а также тревожных расстройств»,— объяснила Виктория Баринова.
Бактерии, содержащиеся в кишечнике человека, начинают влиять на его настроение в то момент, когда они начинают «путешествовать» по организму в случае повреждения слизистой кишечника. Один из способов повлиять на иммунную систему — пробиотическая коррекция, считает специалист.