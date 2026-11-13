В Ростове медики предложили лечить психические расстройства БАДами

Бактерии, содержащиеся в кишечнике человека, начинают влиять на его настроение в то момент, когда они начинают «путешествовать» по организму в случае повреждения слизистой кишечника. Один из способов повлиять на иммунную систему — пробиотическая коррекция, считает специалист.