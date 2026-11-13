На нескольких улицах Таганрога из-за ливня зафиксировали подтопления

Из-за большого объема осадков на улицах сохраняются скопления воды. Значительные лужи отмечены у магазина «Сом», ТЦ «Калинка», а также на улицах Чехова, Сызранова, Дзержинского и Морозова. Продолжаются работы по прочистке сливных коллекторов и отводу воды. К ликвидации последствий непогоды привлечены все профильные службы.