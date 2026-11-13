Полицейский в Тимашевске стрелял в жителя, напавшего на сотрудников ППС с бензопилой
В Тимашевске Краснодарского края полицейский ранил мужчину, который напал на сотрудников патрульно-постовой службы с работающей бензопилой. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. В отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел после того, как местный житель позвонил в полицию и заявил, что ему угрожает неизвестный. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что опасность исходит от самого заявителя.
Когда полицейские попытались уточнить обстоятельства вызова, мужчина завел бензопилу и направился в их сторону. Требования прекратить противоправные действия он проигнорировал. Один из сотрудников сделал предупредительный выстрел вверх, после чего дважды выстрелил в сторону нападавшего.
В результате мужчина получил ранение. Полицейские не пострадали. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ.