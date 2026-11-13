ФСБ сообщила о задержании в Ставрополе иностранца, готовившего взрыв в торговом центре
В Ставрополе задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, подозреваемого в подготовке теракта в торговом центре. По данным ФСБ, после взрыва самодельного устройства он планировал выехать в Сирию и присоединиться к запрещенной в России международной террористической организации.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанный изучил расположение торгового центра и время наибольшего скопления посетителей, выбрал место для закладки взрывного устройства и приобрел необходимые компоненты, химические вещества и поражающие элементы. Во время обыска по месту его жительства силовики обнаружили составные части самодельной бомбы и средства связи с инструкциями от куратора.
Уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ по Ставропольскому краю по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).