В Челнах 13 человек осудили за хищение 1 млн рублей бюджетных средств
Они присвоили деньги, выделенные на открытие бизнеса
В Набережных Челнах суд признал виновными 13 человек, похитивших более 1 млн руб., выделенных на развитие собственного бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
По данным ведомства, организатор группы привлек к преступлению еще 12 участников. Они заключали с городским управлением соцзащиты социальные контракты, по которым получали единовременные выплаты на открытие и развитие бизнеса. При этом выполнять условия контрактов фигуранты не собирались.
12 подсудимых полностью признали вину. С учетом позиции гособвинителя суд назначил им наказания в виде реального и условного лишения свободы, а также принудительных работ с удержанием от 10% до 20% заработка в доход государства.