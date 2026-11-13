В Челнах 13 человек осудили за хищение 1 млн рублей бюджетных средств

По данным ведомства, организатор группы привлек к преступлению еще 12 участников. Они заключали с городским управлением соцзащиты социальные контракты, по которым получали единовременные выплаты на открытие и развитие бизнеса. При этом выполнять условия контрактов фигуранты не собирались.