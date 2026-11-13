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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Челнах 13 человек осудили за хищение 1 млн рублей бюджетных средств

Они присвоили деньги, выделенные на открытие бизнеса
В Набережных Челнах суд признал виновными 13 человек, похитивших более 1 млн руб., выделенных на развитие собственного бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
В Челнах 13 человек осудили за хищение 1 млн рублей бюджетных средств

В Челнах 13 человек осудили за хищение 1 млн рублей бюджетных средств

Егор Снетков / Коммерсантъ

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По данным ведомства, организатор группы привлек к преступлению еще 12 участников. Они заключали с городским управлением соцзащиты социальные контракты, по которым получали единовременные выплаты на открытие и развитие бизнеса. При этом выполнять условия контрактов фигуранты не собирались.
12 подсудимых полностью признали вину. С учетом позиции гособвинителя суд назначил им наказания в виде реального и условного лишения свободы, а также принудительных работ с удержанием от 10% до 20% заработка в доход государства.
Анна Кайдалова