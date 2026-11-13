В школе №21 станицы Анапской открылся новый пищеблок на 150 мест

По словам Светланы Масловой, в ходе осмотра обсуждалась возможность размещения рядом с пищеблоком спортивной площадки. «Обсудили возможность „посадить“ рядом с пищеблоком спортплощадку»,— отметила глава Анапы. Кроме того, в планах — установить козырек над входом в столовую, чтобы защитить детей от осадков и обеспечить дополнительный комфорт при входе в здание.