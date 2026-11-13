В школе №21 станицы Анапской открылся новый пищеблок на 150 мест
Новый современный пищеблок на 150 посадочных мест начал работу в школе №21 станицы Анапской. Об этом сообщила глава Анапы Светлана Маслова.
«В школе №21 станицы Анапской начал работу новый современный пищеблок на 150 посадочных мест»,— говорится в сообщении.
Отмечается, что вместе с главой муниципалитета на объекте побывали председатель Совета Вячеслав Вовк и учредитель ООО Специализированный застройщик «КУБ», депутат Законодательного собрания Краснодарского края Николай Морарь. Руководители муниципалитета и представители застройщика осмотрели новые помещения, оценили качество выполненных работ и обсудили дальнейшие планы по развитию школьной инфраструктуры.
Ранее столовая располагалась в старом доме через дорогу от школы, и детям приходилось перебегать проезжую часть, что создавало дополнительные риски и вызывало обеспокоенность родителей и педагогов. Вместо капитального ремонта старого здания было принято решение построить быстровозводимое модульное здание непосредственно на пришкольной территории. Такой подход позволил не только обеспечить безопасность учащихся, но и существенно сократить сроки выполнения работ.
Работы выполнены в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ), который также предусматривает благоустройство прилегающей территории. Уже заасфальтирован школьный двор, проведено озеленение, установлены лавочки и малые архитектурные формы. Таким образом, новая столовая стала частью комплексного обновления школьного пространства, а не изолированным объектом.
По словам Светланы Масловой, в ходе осмотра обсуждалась возможность размещения рядом с пищеблоком спортивной площадки. «Обсудили возможность „посадить“ рядом с пищеблоком спортплощадку»,— отметила глава Анапы. Кроме того, в планах — установить козырек над входом в столовую, чтобы защитить детей от осадков и обеспечить дополнительный комфорт при входе в здание.
Особое внимание уделено оснащению объекта. Пищеблок оборудован современной техникой, соответствующей всем стандартам качества, учтены требования доступности и безопасности, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Теперь дети получают горячее питание в комфортных условиях и с удовольствием рассказывают, что кормят здесь очень вкусно»,— добавила Светлана Маслова.
Как подчеркнули в администрации, открытие нового пищеблока — важный шаг в развитии инфраструктуры школы №21 и повышении качества школьного питания в станице Анапской. В муниципалитете продолжат работу по обновлению образовательных учреждений и созданию безопасных и комфортных условий для обучения детей.