ООО «Башкирэнерго» присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда»
ООО «Башкирэнерго» включилось в реализацию федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», подписав соответствующее Соглашение с Правительством Республики Башкортостан.
Системообразующая электросетевая компания Республики Башкортостан оказывает услуги по передаче электрической энергии по магистральным линиям электропередачи напряжением 110 кВ и ниже, выполняет работы по технологическому присоединению к электрическим сетям, сбору и обработке технологической информации, включая данные измерений и учета.
Основная деятельность компании связана с транспортировкой и распределением электроэнергии до потребителей. Надежная работа электросетевого комплекса обеспечивает электроснабжение предприятий, объектов социальной сферы и жителей республики.
«Повышение производительности труда в энергетике имеет большое значение для устойчивой работы экономики. Участие «Башкирэнерго» в федеральном проекте позволит применить инструменты бережливого производства, проанализировать внутренние процессы и найти возможности для повышения их эффективности. При этом надежность и качество электроснабжения потребителей должны оставаться неизменными приоритетами», — заявил первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.
«Наши ожидания от участия в национальном проекте «Производительность труда» связаны как с повышением производительности труда в результате его оптимизированной организации, так и со стимулированием персонала путем освобождения его от мелких рутинных операций, в том числе с использованием искусственного интеллекта, и создания комфортно выстроенных бизнес-процессов. Значимость проекта заключается еще и в том, что при существующем дефиците кадров он позволит решать производственные задачи через повышение производительности труда и выполнять необходимый объем работ для обеспечения бесперебойного электроснабжения в условиях нехватки персонала», — отметил генеральный директор ООО «Башкирэнерго» Анатолий Пискунов.
Федеральный проект «Производительность труда» направлен на рост производительности на предприятиях базовых несырьевых отраслей за счет внедрения принципов бережливого производства. В Республике Башкортостан оператором проекта выступает Региональный центр компетенций. Присоединиться можно на платформе производительность.рф или по телефону РЦК РБ: +7 (347) 216-52-82.
ООО «Башкирэнерго»Реклама