ООО «Башкирэнерго» присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда»

«Наши ожидания от участия в национальном проекте «Производительность труда» связаны как с повышением производительности труда в результате его оптимизированной организации, так и со стимулированием персонала путем освобождения его от мелких рутинных операций, в том числе с использованием искусственного интеллекта, и создания комфортно выстроенных бизнес-процессов. Значимость проекта заключается еще и в том, что при существующем дефиците кадров он позволит решать производственные задачи через повышение производительности труда и выполнять необходимый объем работ для обеспечения бесперебойного электроснабжения в условиях нехватки персонала», — отметил генеральный директор ООО «Башкирэнерго» Анатолий Пискунов.